Общество

BFM.ruBFM.ruУ сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter. По ее данным, следственные действия затронули координаторов «Открытой России» Татьяну Усманову и Ольгу Горелик.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

В квартире муниципального депутата Галяминой начались обыски

Московский Комсомолец01:04

«Открытая Россия»: обыск у Простакова, Усмановой и Горелик проходит в рамках дела ЮКОСа

Медиазона01:15

К муниципальному депутату Юлии Галяминой и сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками

Дождь00:02

У организатора кампании против поправок к Конституции начался обыск

Ведомостивчера в 23:54

Лидер комитета «Нет!» Галямина сообщила об обыске

Коммерсантъвчера в 23:51

Шеф-редактор «МБХ медиа» сообщил, что к нему пришли с обыском

Znak.com00:15

Сотрудники полиции проводят обыски в квартире муниципального депутата Юлии Галяминой

Эхо Москвы01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
3
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили вчера в 03:41
836
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
51
Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
2K
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
133
Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
3
Гаджеты

Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 865 Plus

Snapdragon 865 Plus поддерживает экраны с частотой обновления 144 Гц, Wi-Fi 6E с новым диапазоном 6 ГГц, Bluetooth 5.2, кодеки aptX Adaptive и aptX Voice, а также быструю зарядку Quick Charge 4.0+.
Astera вчера в 16:43
5
Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
123
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,4K
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
75
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
14
Политика

Жириновский рассказал, как украинцы на самом деле относятся к России

Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
Украина.ру вчера в 16:38
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
15
Кино

Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет в 2021 году

Аргументы и Факты вчера в 07:42
20
Происшествия

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
7
Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Экономика

Цены на авиабилеты по России снизились почти на треть

Нынешним летом средняя цена авиабилетов на перелеты внутри России по сравнению с сезоном отпусков в прошлом году снизилась почти на треть и составила чуть более 11 тысяч рублей.
Комсомольская правда вчера в 22:41
Общество

За сутки коронавирусом в Удмуртии заразились 29 человек

Очередные минувшие сутки принесли в статистику по коронавирусной инфекцией по нашей республике еще 29 новых случаев заболевания.
Izhlife 01:02
155
Политика

Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами

Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:17
1
Политика

Кто о чем, а конгрессмены о «преступлениях Кремля»

Кто о чем, а конгрессмены о «преступлениях Кремля» В Палате представителей США в формате видеоконференции прошло заседание подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде комитета по международным делам, целиком посвященное России.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Футбол

Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс вчера в 17:23
Происшествия

В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

Известия вчера в 18:59
10
Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 06 июля в 05:41
4
Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru вчера в 11:18
120
Гаджеты

В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com вчера в 08:05
60
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,7K
Шоу-бизнес

Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»

Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 07 июля в 12:43
6
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
306
Футбол

Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере

РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное