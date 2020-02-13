Экономика
МонаВистаУ среднего класса в России Сбербанк выявил рост безработицы
Среди людей, которые условно можно отнести к среднему классу в последние годы растет количество безработных. Об этом свидетельствуют результаты проведенного по поручению Sberbank CIB исследовательским агентством Cint исследования, передает РБК.
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с чего всё началось
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.РБКвчера в 01:00
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