Экономика

МонаВистаМонаВистаУ среднего класса в России Сбербанк выявил рост безработицы

Среди людей, которые условно можно отнести к среднему классу в последние годы растет количество безработных. Об этом свидетельствуют результаты проведенного по поручению Sberbank CIB исследовательским агентством Cint исследования, передает РБК.
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Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
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