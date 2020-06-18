Ассистент судей матча "Арсенала" и "Спартака", назначенного на 20 июня, получил положительный результат на коронавирус. Речь идет о Максиме Гаврилине, передает телеграм-канал РФС.

У судьи матча «Арсенала» и «Спартака» нашли коронавирус

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