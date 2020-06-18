Коронавирус
Тульская прессаУ судьи матча «Арсенала» и «Спартака» нашли коронавирус
Ассистент судей матча "Арсенала" и "Спартака", назначенного на 20 июня, получил положительный результат на коронавирус. Речь идет о Максиме Гаврилине, передает телеграм-канал РФС.
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Помощник судьи на ближайшем матче тульского «Арсенала» оказался болен коронавирусом
Тульские новости06:30
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Суд в Волгограде вернул генпрокурору дела о поджоге дома губернатора
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Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
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Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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Стали известны подробности массового убийства в московской квартире
Массовое убийство произошло в доме на улице Приорова в районе Коптево.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
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О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
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Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
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В РФС извинились перед Федуном за ошибку в регламенте Кубка России
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Компания уже откладывала запуск "Момо-5" в январе этого года из-за проблем с ее коммуникационным оборудованием.
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Вучич заявил, что для любого решения по Косово нужно согласие России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для любого решения по вопросу самопровозглашенной Республики Косово нужно согласие России.
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В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.
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Президент «Ростова» высказался о позиции «Сочи», отказавшегося переносить матч 23-го тура РПЛ
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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В четверг погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд
В Петербурге 18 июня погода побила очередной температурный рекорд.
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В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
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МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Общество
Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю
«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».
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NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
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Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
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В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере
Российская газета 07:52