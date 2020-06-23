с чего всё началось

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, организовавший "Адриатический тур", на котором участники и зрители никак не были защищены от коронавируса, объявил о положительном результате своего теста на COVID-19. Положительный тест 23 июня стало известно, что Новак Джокович заразился коронавирусом.

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 152

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 414

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 319

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 1,2K

Политика Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России. 148

Политика Трамп приостановил выдачу ряда категорий виз до конца года Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о том, чтобы приостановить выдачу некоторых категорий виз до 31 декабря 2020 года. 28

Авто Haval F7x для России получил новый мотор и подешевел Китайское кросс-купе Haval F7x обзавелось в России 1,5-литровым турбодвигателем, который ранее был доступен только на паркетнике F7.

Здоровье Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1K