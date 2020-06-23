Коронавирус
Газета.RuДжокович сдал положительный тест на коронавирус
Первая ракетка мира серб Новак Джокович, организовавший "Адриатический тур", на котором участники и зрители никак не были защищены от коронавируса, объявил о положительном результате своего теста на COVID-19. Положительный тест 23 июня стало известно, что Новак Джокович заразился коронавирусом.
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с чего всё началось
Сербский теннисист, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) Новак Джокович заразился коронавирусом, говорится в заявлении на сайте.Дождь08:51
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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
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Актеры раньше играли в одном спектакле Павел Прилучный накануне был замечен в Санкт-Петербурге со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.
Inc-news.ru 11:00
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RT на русском вчера в 21:15
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Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой вчера в 14:29
Политика
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После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
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Трамп приостановил выдачу ряда категорий виз до конца года
Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о том, чтобы приостановить выдачу некоторых категорий виз до 31 декабря 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 23:04
Авто
Haval F7x для России получил новый мотор и подешевел
Китайское кросс-купе Haval F7x обзавелось в России 1,5-литровым турбодвигателем, который ранее был доступен только на паркетнике F7.
Авторамблер 09:04
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
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Коммерсантъ 05:32
Здоровье
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Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 05:13
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Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
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«Мы должны дожать, додавить эту заразу!». Владимир Путин рассказал, как Россия боролась с коронавирусом и обещал новые выплаты на детей
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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РЕН ТВ 11:55
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Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
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Руководитель разработки и режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) у себя в микроблоге прокомментировал многочисленные обвинения и порицания в сторону создателей игры.
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В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда 24 июня
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