Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДжокович сдал положительный тест на коронавирус

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, организовавший "Адриатический тур", на котором участники и зрители никак не были защищены от коронавируса, объявил о положительном результате своего теста на COVID-19. Положительный тест 23 июня стало известно, что Новак Джокович заразился коронавирусом.
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с чего всё началось
Сербский теннисист, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) Новак Джокович заразился коронавирусом, говорится
 в заявлении на сайте.
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Сербский профессиональный теннисист, один из лучших игроков в истории, первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Победитель 80 турниров АТР.
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