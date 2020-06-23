с чего всё началось

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил во вторник, 23 июня, на своем официальном сайте.

Происшествия В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку. 281

Финансы Рубль снизился к доллару и евро Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля. 5

Спорт Губерниев посоветовал спортсменам затянуть пояса после поручения Путина Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении президента России Владимира Путина увеличить НДФЛ для обеспеченных граждан.

Шоу-бизнес Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников 55-летняя знаменитость попозировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах.

Политика СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. 31

Футбол Гол Милика помог «Наполи» обыграть «Верону» Футболисты «Наполи» взяли верх над «Вероной» в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 546

Политика Владимир Путин обратился к россиянам Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. 168

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,6K

Игры В The Last of Us Part II нашли отсылку к кранчам в Naughty Dog Журналисты портала Kotaku обнаружили в The Last of Us Part II возможную отсылку к систематическим переработкам сотрудников Naughty Dog.

Шоу-бизнес Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович. 11

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 523

Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 470

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 44