Коронавирус
ИзвестияУ теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил во вторник, 23 июня, на своем официальном сайте.
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Сербский теннисист, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) Новак Джокович заразился коронавирусом, говорится в заявлении на сайте.Дождь08:51
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