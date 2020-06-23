Коронавирус

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Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил во вторник, 23 июня, на своем официальном сайте.
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с чего всё началось
Сербский теннисист, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) Новак Джокович заразился коронавирусом, говорится
 в заявлении на сайте.
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