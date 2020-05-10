Коронавирус
Soccer.ruУ трех футболистов «Бетиса» обнаружен коронавирус
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Происшествия
Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Новгородской области
Полицейский и задержанный по подозрению в похищении человека погибли в ДТП в Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 06:59
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая
По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
ГТРК Иртыш 07:12
Шоу-бизнес
Ефремов пожаловался на отсутствие возможности пить «как раньше»
Заслуженный артист России Михаил Ефремов рассказал, что не может употреблять спиртное как прежде, потому что он не «домашний алкоголик», а из-за пандемии все заведения закрыты.
ФАН 06:51
Политика
Путин заявил, что «Бессмертный полк» сохранит память о войне
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет необходимости в пропаганде героических подвигов участников Великой Отечественной войны.
NewInform 07:23
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая
Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
В Курганской области выявлено семь новых носителей коронавируса
Курган, 9 мая 2020, 11:55 — REGNUM В Курганской области выявлено за сутки семь положительных проб на коронавирус.
REGNUM вчера в 04:55
Единоборства
Бой Гейджи и Фергюсона признан лучшим на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 11:50 — REGNUM Лучшим поединком на турнире UFC 249 признан бой Тони Фергюсона и Джастина Гейджи.
REGNUM 04:50
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Космос
Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере
МИР 24 08 мая в 09:04
Здоровье
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию
По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
ТАСС 01:05
Политика
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости 07:04
Происшествия
Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее
В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
РИА Новости 04:45
Политика
Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
Политика
Путин: Россия защищена от любых посягательств извне
«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 07:14
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Политика
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
Общество
Регионам распределили более 12 миллиардов рублей на доплаты медикам
Правительство распределило между регионами еще более 12 миллиардов рублей из средств, ранее выделенных на дополнительные выплаты медицинскому персоналу и другим работникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 04:57
Здоровье
На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав
Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок в Подмосковье
Глава Подмосковья сообщил, что с 12 мая, когда «масочный режим» станет обязательным, нарушители не будут получать денежные штрафы.
Слово и Дело 08 мая в 20:17
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 08 мая в 06:58
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Ведомости 07 мая в 07:48
Здоровье
В Подмосковье число больных коронавирусом составило 19 425 человек
С начала пандемии в Московской области коронавирусная инфекция выявлена у 19 425 человек. Выздоровели и выписались 1030 пациентов.
Вести Подмосковья 01:52
Происшествия
В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы
Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны.
ТАСС 02:26
Общество
США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты
РБК вчера в 21:32