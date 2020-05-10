Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruУ трех футболистов «Бетиса» обнаружен коронавирус

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Ранее защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди заболел коронавирусом.
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СМИ сообщили о трех заразившихся коронавирусом футболистах «Бетиса»

РИА Новости05:12

У трех футболистов «Бетиса» обнаружен коронавирус

Soccer.ru04:02

У трех футболистов «Бетиса» выявили коронавирус

ProstoProSport03:21

Три футболиста «Бетиса» заразились коронавирусом

Чемпионат03:50

Три футболиста «Бетиса» заразились коронавирусом

Sport24.ru03:40

Football Espana: три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом

Бомбардир.ру03:59

В Испании сообщили, что у трех игроков «Бетиса» обнаружен коронавирус

Спорт-Экспресс03:06
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Происшествия

Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Новгородской области

Полицейский и задержанный по подозрению в похищении человека погибли в ДТП в Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 06:59
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Общество

В МИД России отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

ТАСС вчера в 14:59
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая

По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
ГТРК Иртыш 07:12
Шоу-бизнес

Ефремов пожаловался на отсутствие возможности пить «как раньше»

Заслуженный артист России Михаил Ефремов рассказал, что не может употреблять спиртное как прежде, потому что он не «домашний алкоголик», а из-за пандемии все заведения закрыты.
ФАН 06:51
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Политика

Путин заявил, что «Бессмертный полк» сохранит память о войне

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет необходимости в пропаганде героических подвигов участников Великой Отечественной войны.
NewInform 07:23
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая

Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
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Происшествия

В Курганской области выявлено семь новых носителей коронавируса

Курган, 9 мая 2020, 11:55 — REGNUM В Курганской области выявлено за сутки семь положительных проб на коронавирус.
REGNUM вчера в 04:55
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Единоборства

Бой Гейджи и Фергюсона признан лучшим на турнире UFC 249

Джексонвилль, 10 мая 2020, 11:50 — REGNUM Лучшим поединком на турнире UFC 249 признан бой Тони Фергюсона и Джастина Гейджи.
REGNUM 04:50
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 08 мая в 09:04
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Здоровье

Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
ТАСС 01:05
Политика

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости 07:04
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Происшествия

Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее

В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
РИА Новости 04:45
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Политика

Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
1,4K
Политика

Путин: Россия защищена от любых посягательств извне

«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 07:14
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
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Политика

Путин назвал патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
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Общество

В Петербурге ввели масочный режим

Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
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Общество

Регионам распределили более 12 миллиардов рублей на доплаты медикам

Правительство распределило между регионами еще более 12 миллиардов рублей из средств, ранее выделенных на дополнительные выплаты медицинскому персоналу и другим работникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 04:57
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Здоровье

На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав

Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок в Подмосковье

Глава Подмосковья сообщил, что с 12 мая, когда «масочный режим» станет обязательным, нарушители не будут получать денежные штрафы.
Слово и Дело 08 мая в 20:17
1,2K
Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 08 мая в 06:58
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Происшествия

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Ведомости 07 мая в 07:48
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Здоровье

В Подмосковье число больных коронавирусом составило 19 425 человек

С начала пандемии в Московской области коронавирусная инфекция выявлена у 19 425 человек. Выздоровели и выписались 1030 пациентов.
Вести Подмосковья 01:52
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Происшествия

В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны.
ТАСС 02:26
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Общество

США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты

РБК вчера в 21:32
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Севилья, выступающий в испанской Примере. Образован 12 сентября 1907 года. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании. Домашним стадионом клуба является «Бенито Вильямарин» - один из крупнейших стадионов Испании, вместимость которого составляет 60 720 зрителей.
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