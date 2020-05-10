Происшествия Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Новгородской области Полицейский и задержанный по подозрению в похищении человека погибли в ДТП в Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. 8

Общество Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.

Шоу-бизнес Ефремов пожаловался на отсутствие возможности пить «как раньше» Заслуженный артист России Михаил Ефремов рассказал, что не может употреблять спиртное как прежде, потому что он не «домашний алкоголик», а из-за пандемии все заведения закрыты. 5

Политика Путин заявил, что «Бессмертный полк» сохранит память о войне Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет необходимости в пропаганде героических подвигов участников Великой Отечественной войны.

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 1,8K

Общество Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая. 138

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 677

Здоровье Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.

Происшествия Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне. 72

Политика Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя. 1,4K

Политика Путин: Россия защищена от любых посягательств извне «С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.

Политика Путин назвал патриотизм национальной идеей России Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны. 4,5K

Общество В Петербурге ввели масочный режим Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора. 461

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Здоровье На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,3K

Энергетика В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. 216