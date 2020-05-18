Коронавирус
ProstoProSportУ трех футболистов «Динамо» нашли коронавирус
Сразу у трех игроком столичного «Динамо» был выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в своем telegram-канале сообщил телекомментатор Нобель Арустамян. Источник проинформировал, что в понедельник футболисты бело-голубых прошли тест на COVID-19.
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Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии запаса прочности у сверхдержав
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что восприятие ситуации с коронавирусом в мире начинает радикально меняться.
Lenta.ru 05:15
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество
Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду
Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался урожаем в теплице Пугачевой
Максим Галкин сообщил, что Алла Борисовна придумала, как во время самоизоляции постоянно иметь доступ к свежим овощам.
Городовой 03:46
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Гаджеты
ФБР взломало iPhone террориста без помощи Apple
После нескольких месяцев безуспешных попыток ФБР удалось наконец без помощи Apple разблокировать по крайней мере один из двух защищённых паролем iPhone, принадлежащих Мохаммеду Саиду Альшамрани (Mohammed Saeed Alshamrani), виновнику стрельбы на военно-морской базе Пенсакола во Флориде в декабре прошлого года, сообщает CNN.
3DNews вчера в 16:38
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС вчера в 11:51
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 17 мая в 14:49
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Недвижимость
Татарстан возглавил топ-10 регионов по снижению цен на землю для ИЖС
Татарстан попал на первое место в топ-10 регионов России по динамике снижения цен на землю для ИЖС.
Реальное время 04:43
Общество
В лесу под Челябинском нашли десятки правительственных иномарок
Житель Челябинской области нашел в местном лесу десятки правительственных Toyota Camry.
Дни24 04:50
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Игры
СМИ: в начале июня Sony представит игры для PlayStation 5, а саму консоль — немного позже
Точную дату показа консоли репортёр не знает, однако в августе Sony должна провести очередной выпуск State of Play, где зрителям представят проекты для PlayStation 4 и PlayStation 5. По сведениям Грабба, презентация PS5 пройдёт до этой трансляции, а значит, где-то в июле или немного позже.
3DNews 03:47
Энергетика
Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
Армия и оружие
Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 04:50
Кино
Дэвид Аркетт вернется к роли шерифа Дьюи в новой части «Крика»
ИА Красная Весна 02:53
Общество
МЧС направляет группу специалистов в Дагестан для дезинфекции
RT на русском 03:21
Происшествия
В Казани сотрудница МВД составляла протокол без маски и перчаток. Начата служебная проверка
В Казани сотрудница МВД без средств индивидуальной защиты составила на мужчину протокол за отсутствие маски и перчаток.
БИЗНЕС Online 05:09