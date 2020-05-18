Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУ трех футболистов «Динамо» нашли коронавирус

Источник проинформировал, что в понедельник футболисты бело-голубых прошли тест на COVID-19. У трех игроков он оказался положительным. Называть фамилии носителей коронавируса Арустамян не стал, попросив дождаться официальной информации из клуба.
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У троих футболистов «Динамо» выявили коронавирус

Sport24.ruвчера в 16:38

Нобель Арустамян: «Три футболиста „Динамо“ сдали положительный тест на коронавирус»

Матч ТВвчера в 16:43

Источник: у трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Чемпионатвчера в 16:43

Три футболиста «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

Metaratingsвчера в 16:40

У футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, болезнь протекает бессимптомно

Sport.ruвчера в 18:14

У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус (Нобель Арустамян)

Sports.ruвчера в 16:35

Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

Спорт-Экспрессвчера в 17:15
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Общество

Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей

Президент России Владимир Путин заявил, что выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется около 22 миллионов детей, а со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов россиян.
РЕН ТВ 08:12
7
Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
35
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
1
Общество

Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
66
Общество

Минтруд: число безработных в России увеличится до 5,3 млн человек

По словам главы ведомства, уровень зарегистрированной безработицы в России может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) – до 5,3 млн человек.
Новые Известия 01:53
32
Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Здоровье

115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
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Культура

Астраханки стали финалистами всероссийского фестиваля-конкурса

Участницы образцовой студии танца "Сияние" из поселка Володарский по итогам зонального этапа стала финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы".
Астрахань FM 02:17
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
86
Музыка

Клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Группа Little Big сообщила в Instagram о том, что ее последняя работа заняла пятую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
66.ru 02:22
662
Происшествия

Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
41
Общество

Калининградцев выборочно протестируют на антитела к коронавирусу

В Калининградской области проведут выборочное тестирование на антитела к коронавирусу.
Каскад 06:21
1
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
71
Армия и оружие

Комплекс «Парализатор» поступил на вооружение полиции ВВО

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело 06:34
6
Общество

Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
103
Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
296
Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
27
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
1,1K
Общество

На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
14
Общество

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru вчера в 03:50
439
Общество

Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима

Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
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Здоровье

Коронавирус затронул все районы и округа Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области.
Время Н 17 мая в 05:21
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
8
Экономика

Годовое собрание акционеров Сбербанка перенесено на осень

Москва, 19 мая 2020, 15:21 — REGNUM Наблюдательный совет Сбербанка принял решение о переносе годового собрания акционеров на сентябрь 2020 года.
REGNUM 08:21
1
Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
5
Политика

Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри

Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Общество

Регионы получили 50,1 млрд рублей на выплаты врачам

Президент Владимир Путин сообщил о поступлении в регионы 50,1 млрд рублей на выплаты врачам.
Профиль 08:12
2
Происшествия

В Челябинской области в карьере нашли тело мужчины

Двое жителей Челябинской области подозреваются в причинении смерти своему знакомому, тело которого было обнаружено в карьере.
Челябинский обзор 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
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