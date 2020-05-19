Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус

В московском футбольном клубе "Динамо" выявлены первые случаи заражения вирусом COVID-19. Это стало известно после того, как 18 мая игроки сдали тесты. Коронавирус выявлен у троих футболистов бело-голубых.
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с чего всё началось

Трое заболевших коронавирусом игроков в «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:04

Подробнее о событии

Тренер «Динамо» заразился коронавирусом

Евро-футбол.ру01:19

Число заразившихся коронавирусом в московском «Динамо» увеличилось до шести

Советский спорт00:19

Стали известны имена игроков «Динамо», заболевших коронавирусом

Metaratings01:12

Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется

Спорт-Экспресс01:30

Коронавирус в «Динамо» и «Рубине», «Спартак» выкупил Соболева, Яшкин – MVP сезона КХЛ, ЦСКА хочет Деспотовича, Путин поздравил Загитову и другие новости утра

Sports.ru00:00

СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Soccer.ruвчера в 18:51

Источник: трое заболевших коронавирусом игроков «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Sport24.ruвчера в 18:18
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Происшествия

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Известия вчера в 14:43
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Общество

В Прикамье вновь ужесточили режим самоизоляции для пожилых людей

Внесенные в документ коррективы предусматривают режим строгой самоизоляции для пожилых людей на всех трех этапах изменения ограничений в регионе.
REGNUM 00:47
36
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Авто

Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
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Здоровье

Количество инфицированных в Алтайском крае превысило тысячу

За минувшие сутки в Алтайском крае подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 02:16
1
Происшествия

Пять пациентов с коронавирусом умерли в Забайкалье

В Забайкальском крае умерли еще два пациента с коронавирусом. Количество смертей от COVID-19 в регионе возросло до пяти.
EastRussia 17 мая в 22:34
59
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
157
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Игры

Epic Games Store возвращает покупателям деньги с уцененных игр

NewInform вчера в 08:09
1
Происшествия

На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22

Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета 02:17
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
4
Политика

Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией

Lenta.ru 02:01
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Здоровье

Первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт

Инсульт может стать для молодых людей с опасной инфекцией COVID-19 «первым и последним» симптомом данного заболевания, так как при заражении человека происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови.
Evo-rus.com вчера в 07:01
188
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
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Гаджеты

Возможности бюджетного клона Apple Watch рассекретили до анонса

Гендиректор Realme India Мадхав Шет уже продемонстрировал тизер смарт-часов Realme Watch, которые планируют представить вместе с умным телевизором Realme TV.
Профиль 02:18
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
251
Общество

Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая

Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Политика

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

Россия предоставила гражданство 215,9 тыс. человек за первые четыре месяца 2020 года.
Коммерсантъ 01:46
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
7
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
3
Здоровье

В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
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Общество

Хабиб Нурмагомедов обратился с призывом к жителям Дагестана

Голос времени вчера в 17:20
3
Здоровье

В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет

Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
8
Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
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Игры

В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy

В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
1
Футбол

«Рубин» включили в рейтинг неожиданных чемпионов

От России в список попал «Рубин». Клуб из Казани становился чемпионом России в 2008 и 2009 году.
Матч ТВ вчера в 23:37
Футбол

Восстановившийся после перелома Тарасов вернулся в «Рубин»

Вести.Ru вчера в 09:24
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«Глаза мышки, какающей в дупле»: Бородина наехала на Боню

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