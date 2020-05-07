У трех футболистов итальянской "Сампдории" обнаружен коронавирус, сообщает сайт клуба. Отмечается, что игроки помещены в карантин, болезнь протекает бессимптомно.

Спорт день за днем

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,3K

Энергетика «Газпром» продолжит транзит через Польшу Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год). 17

Кино Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр почти попали в «Человека-паука: Через вселенные» Как рассказал продюсер Кристофер Миллер, Магуайр, Гарфилд и Холланд могли получить камео в сцене после титров к «Человеку-пауку: Через вселенные».

Армия и оружие На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 348

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы. 16

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли. 131

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,7K

Общество Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. 22

Общество Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице. 776

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,5K

Общество Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые. 4

Политика Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным. 29