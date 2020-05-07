Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ трех футболистов «Сампдории» обнаружен коронавирус

У трех футболистов итальянской "Сампдории" обнаружен коронавирус, сообщает сайт клуба. Отмечается, что игроки помещены в карантин, болезнь протекает бессимптомно.
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COVID-19 диагностировали у трех игроков «Сампдории»

Спорт день за днем16:43

Три футболиста «Фиорентины» подхватили коронавирус

Интерфакс-Спорт13:44

У трех футболистов «Сампдории» обнаружен коронавирус

Газета.Ru16:23

Еще три футболиста «Сампдории» заразились коронавирусом, всего им переболели десять игроков

Metaratings15:33

Коронавирус выявлен у трех футболистов итальянской «Сампдории»

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Три футболиста «Фиорентины» заразились коронавирусом

ТАСС Спорт14:00

У трех футболистов «Сампдории» диагностирован коронавирус

Нева Спорт16:38
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
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Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
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Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Ведомости 15:05
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Космос

Астероид размером с фуру чуть не врезался в Землю

Рязань Вести 06:03
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Игры

Microsoft запустила лавину мощных игровых трейлеров для нового Xbox

Российская газета 12:59
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Общество

В 29 поселках и городах Ленобласти вводится масочный режим

С 10 мая на территории 29 населенных пунктов Ленобласти вводится масочный режим.
Петербургский дневник 12:59
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Наука

Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо

Planet Today вчера в 17:21
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Кино

Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр почти попали в «Человека-паука: Через вселенные»

Как рассказал продюсер Кристофер Миллер, Магуайр, Гарфилд и Холланд могли получить камео в сцене после титров к «Человеку-пауку: Через вселенные».
Popcornnews.ru 06:00
Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
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Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru вчера в 02:18
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий

Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
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Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,7K
Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

REGNUM 10:04
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 17:00
Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
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Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
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Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
776
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,5K
Общество

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
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Общество

В Италии разработали первую в мире вакцину от коронавируса

Итальянские ученые заявили, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
АБН 03:01
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Гаджеты

LG представила смартфон LG Velvet с необычным дизайном

Astera 13:57
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Общество

12 мая российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы

ИА «Ореанда-Новости» Начиная с 12 мая российские суды начнут возобновлять работу в обычном режиме.
Ореанда-Новости 13:27
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Политика

Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
Lenta.ru 17:42
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Политика

Трамп назвал причину пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США.
РИА Новости 16:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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