Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruУ трех футболистов команды АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

У трех футболистов неназванного клуба Премьер-лиги были обнаружены симптомы коронавируса, сообщает Telegraph. Один из футболистов, обнаружив симптомы в начале недели, сразу же ушел на карантин. Сейчас он чувствует себя лучше.
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Клубы АПЛ не намерены отпускать игроков во время международной паузы

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У трёх футболистов одного из клубов АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

Чемпионат10:14

У трех игроков клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

Sports.ru10:01

У трех футболистов команды АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

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