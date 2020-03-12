У трех футболистов неназванного клуба Премьер-лиги были обнаружены симптомы коронавируса, сообщает Telegraph. Один из футболистов, обнаружив симптомы в начале недели, сразу же ушел на карантин. Сейчас он чувствует себя лучше.

Здоровье В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом В Объединенных Арабских Эмиратах коронавирусом заболел россиянин, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав ОАЭ.

Политика Мосгордума поддержала закон о поправках к конституции Напомним, что закон о поправках к Конституции РФ был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 11 марта.

Технологии Евросоюз законодательно решит проблему ремонта и дизайна гаджетов Власти ЕС намерены создать закон об экологическом дизайне, который заставит производителей смартфонов и планшетов создавать гаджеты из переработанных материалов, а также делать продукцию с более долгим сроком службы.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Армия и оружие Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Транспорт Госдума обсудит индивидуализацию ОСАГО Москва, 12 марта 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на индивидуализацию ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.

Экономика Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.

Футбол Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.

Политика Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17 Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Музыка Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .

Космос Россия и Европа отложили миссию ExoMars из-за коронавируса "Роскосмос" сообщил на своем сайте, что совместно с Еврропейским космическим агентством принято решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020, которые должен был исследовать Марс на наличие следов жизни.