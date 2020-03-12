У трех футболистов неназванного клуба Премьер-лиги были обнаружены симптомы коронавируса, сообщает Telegraph. Один из футболистов, обнаружив симптомы в начале недели, сразу же ушел на карантин. Сейчас он чувствует себя лучше.

Футбол L’Equipe: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год По данным L'Equipe, на следующей неделе УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год и о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

Общество Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.

Футбол Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.

Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.

Музыка Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.