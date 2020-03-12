Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruУ трех футболистов команды АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

У трех футболистов неназванного клуба Премьер-лиги были обнаружены симптомы коронавируса, сообщает Telegraph. Один из футболистов, обнаружив симптомы в начале недели, сразу же ушел на карантин. Сейчас он чувствует себя лучше.
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