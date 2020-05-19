Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус

В московском футбольном клубе "Динамо" выявлены первые случаи заражения вирусом COVID-19. Это стало известно после того, как 18 мая игроки сдали тесты. Коронавирус выявлен у троих футболистов бело-голубых.
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с чего всё началось

Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно.
Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Подробнее о событии

Вирус вмешался

Российская газета12:45

Защитник московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом

Metaratings09:07

Динамовцы пройдут повторное тестирование на коронавирус. Первое принесло пять положительных проб

Спорт-Экспресс07:22

«Динамо» в полном составе пройдёт ещё один тест на коронавирус

Евро-футбол.ру07:52

В «Динамо» еще раз сдадут тесты на коронавирус. В клубе выявили 5 инфицированных

Sports.ru07:55

В «Динамо» три положительных теста на COVID-19, старт Серии А снова отложен. Главные карантинные новости футбола

Sport24.ru03:00

СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Soccer.ruвчера в 18:51
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Финансы

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Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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Ройс может пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может пропустить остаток сезона, сообщает Sport.de со ссылкой на Bild.
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В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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