Коронавирус
Вести.RuУ трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус
В московском футбольном клубе "Динамо" выявлены первые случаи заражения вирусом COVID-19. Это стало известно после того, как 18 мая игроки сдали тесты. Коронавирус выявлен у троих футболистов бело-голубых.
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с чего всё началось
Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков
По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно.Спорт-Экспрессвчера в 17:15
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