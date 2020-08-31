У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус
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Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.В источнике
С чего всё началось
Все работники системы образования прошли тестирование на COVID-19
Все работники системы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела. Еще у трех процентов результат оказался положительным — они временно не будут допущены к работе.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:19
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Все работники системы образования прошли тестирование на COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:19