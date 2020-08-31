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РИА Новости
РИА Новости

У трех процентов работников образования в Москве выявили коронавирус

Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Все работники системы образования прошли тестирование на COVID-19

Все работники системы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела. Еще у трех процентов результат оказался положительным — они временно не будут допущены к работе.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:19
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Москва 24

Все сотрудники сферы образования Москвы сдали тесты на коронавирус перед 1 сентября

Москва 2404:58
РЕН ТВ

У 3% сотрудников образования в Москве выявили коронавирус

РЕН ТВ06:12
Вечерняя Москва

Всех работников сферы образования Москвы протестировали на коронавирус

Вечерняя Москва05:02
ТАСС

Всех работников сферы образования в Москве проверили на коронавирус

ТАСС05:15
РИАМО

Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус

РИАМО04:40
РБК

Всех учителей Москвы проверили на коронавирус

РБК04:37
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Все работники системы образования прошли тестирование на COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:19

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
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Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17

Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.
РИА Новости07:26
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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