Коронавирус

РБКРБКУ трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

Три священнослужителя Московской городской епархии заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Коронавирус выявили у трех священников Московской епархии

Вечерняя Москва14:00

Три столичных священника заразились коронавирусом

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Три московских священника заразились коронавирусом

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У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

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У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

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Фонтанка.Ру13:35

У священнослужителей трёх храмов Московской епархии выявлен коронавирус

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Ученые установили связь между цветом волос и продолжительностью жизни

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В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

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Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае

Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
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Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
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В Рязанской области задержали расстрелявшего пятерых людей мужчину

Психиатрическую экспертизу назначит следствие задержанному за убийство пяти человек в посёлке Елатьма Рязанской области, передает ОТР.
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Общество

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Напомним, на 5 апреля в Воронежской области 14 подтвержденных случаев коронавируса, 7 человек уже выздоровели, еще 7 проходят лечение.
Kursk.com 14:01
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
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Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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Футбол

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Мадрид, 5 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Российский футболист испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Российскую Федерацию, нарушив условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 11:54
Общество

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
РИА Новости 16:36
Общество

Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
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Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен

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Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
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«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис

Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
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Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

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Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
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