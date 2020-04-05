Коронавирус

ТАССТАССУ трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

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У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

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