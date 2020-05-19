Воан будет находиться в самоизоляции, а 25 мая сдаст новые тесты. Сегодня АПЛ сообщила о том, что по результатам проверки на коронавирус у 748 футболистов, тренеров и сотрудников во всех 20 клубах было выявлено 6 случаев заражения в трех команд.

Общество «Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».

Общество Россиян предупредили об опасности прогулок на природе Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи. 6

Общество Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 38

Шоу-бизнес Надежда Бабкина забрала юную сиделку из клиники к себе домой По словам концертного директора Сергея Гороха, сиделка пробудет в квартире Бабкиной еще несколько дней, а самой Надежде Георгиевне врачи назначили длинный курс физиотерапии. 209

Энергетика Нефть опустилась в «красную зону» Лондон, 19 мая 2020, 19:36 — REGNUM Нефтяные торги 19 мая проходят нестабильно — начало сессии на Лондонской бирже проходило в «зеленой зоне», к настоящему моменту обе основные марки ушли в минус по отношению к прошлому закрытию.

Политика Bloomberg исправило статью после критики посольства России Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США. 274

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 2,6K

Политика В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем. 28

Общество Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов Как работает магазин без касс и продавцов Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине "Азбука вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити" (башня "Федерация"), но в течение месяца должна стать доступной всем. 13

Общество В Петербурге запретили прощание с умершими Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти. 604

Общество Сбербанк выявил новые схемы мошенничества Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. 44

Происшествия Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек. 2

Здоровье 898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 1,1K

Технологии Facebook представил сервис для ведения бизнеса через соцсети Компания Facebook представила сервис Facebook Shops, который позволит вести бизнес прямо внутри соцсетей.

Авто BMW отзывает в России 365 автомобилей Немецкая компания BMW отзывает из-за проблем с безопасностью 365 своих автомобилей.