Коронавирус
Советский спортУ тренера «Бернли» нашли коронавирус
Воан будет находиться в самоизоляции, а 25 мая сдаст новые тесты. Сегодня АПЛ сообщила о том, что по результатам проверки на коронавирус у 748 футболистов, тренеров и сотрудников во всех 20 клубах было выявлено 6 случаев заражения в трех команд.
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Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
Общество
«Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков
В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».
Дождь вчера в 06:23
Общество
Россиян предупредили об опасности прогулок на природе
Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
Lenta.ru 02:02
Общество
Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости
Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.
РИА Новости 01:00
Общество
В Петербурге назначили нового главу комитета по транспорту
Санкт-Петербург, 19 мая 2020, 19:51 — REGNUM В Смольном 18 мая назначен новый председатель комитета по транспорту.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина забрала юную сиделку из клиники к себе домой
По словам концертного директора Сергея Гороха, сиделка пробудет в квартире Бабкиной еще несколько дней, а самой Надежде Георгиевне врачи назначили длинный курс физиотерапии.
Хорошие новости 17 мая в 08:44
Энергетика
Нефть опустилась в «красную зону»
Лондон, 19 мая 2020, 19:36 — REGNUM Нефтяные торги 19 мая проходят нестабильно — начало сессии на Лондонской бирже проходило в «зеленой зоне», к настоящему моменту обе основные марки ушли в минус по отношению к прошлому закрытию.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
С какими итогами Владимир Зеленский завершил свой первый год президентства
37% граждан страны оценивают первый год президентства Владимира Зеленского удовлетворительно.
Газета.Ru 01:05
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
RuNews24.ru вчера в 23:09
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов
Как работает магазин без касс и продавцов Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине "Азбука вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити" (башня "Федерация"), но в течение месяца должна стать доступной всем.
РБК 02:00
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru вчера в 09:09
Гаджеты
Представлены доступные защищенные смарт-часы AmazFit Ares
Astera вчера в 09:39
Футбол
Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Белоруссии
ГЛАС.RU вчера в 21:01
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае
Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
Общество
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
РИА Новости вчера в 11:40
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
Технологии
Facebook представил сервис для ведения бизнеса через соцсети
Компания Facebook представила сервис Facebook Shops, который позволит вести бизнес прямо внутри соцсетей.
Компания 01:54
Футбол
Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем
Газета.Ru вчера в 17:50
Авто
BMW отзывает в России 365 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает из-за проблем с безопасностью 365 своих автомобилей.
Автоновости дня вчера в 09:20
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 11:21
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета вчера в 14:21