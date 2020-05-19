Коронавирус

Советский спортСоветский спортУ тренера «Бернли» нашли коронавирус

Воан будет находиться в самоизоляции, а 25 мая сдаст новые тесты. Сегодня АПЛ сообщила о том, что по результатам проверки на коронавирус у 748 футболистов, тренеров и сотрудников во всех 20 клубах было выявлено 6 случаев заражения в трех команд.
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У ассистента главного тренера «Бернли» обнаружили коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 16:44

«Бернли» сообщил о положительном тесте помощника тренера на коронавирус

РИА Новостивчера в 16:03

Тренер «Бернли» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ruвчера в 15:31

Тренер «Бёрнли» заразился коронавирусом

Чемпионатвчера в 15:45

У тренера «Бернли» нашли коронавирус

Советский спортвчера в 15:44

Ассистент главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Soccer.ruвчера в 15:44

Помощник главного тренера «Бернли» заразился коронавирусом

Sports.ruвчера в 15:52
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

BFM.ru вчера в 10:39
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Общество

«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири — 2»

РИА Новости 18 мая в 10:32
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Общество

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Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 14:14
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Общество

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Общество

В Нидерландах сообщили о передаче коронавируса от норки человеку

На звероводческой ферме в Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку.
Росбалт вчера в 20:20
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
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Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
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Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Общество

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
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Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро падают на торгах

На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком, составлял 73,2056 рубля за доллар и 79,1279 за евро.
Свободная Пресса 18 мая в 04:41
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
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Здоровье

Как Вьетнам жёсткими методами победил коронавирус без жертв — 11 любопытных фактов от бывшего сибиряка

Вьетнаму почти удалось победить коронавирусную инфекцию без жертв — в стране 320 случаев заражения, 260 человек вылечились, 0 умерли.
НГС вчера в 02:56
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Здоровье

Молочные продукты снижают риск диабета и гипертонии

Молочные продукты значительно снижают риск диабета и гипертонии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:38
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
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Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Общество

Работающим пенсионерам продлят электронные больничные до 29 мая

Пенсионерам старше 65 лет, которые продолжают официально работать, продлят электронные больничные до 29 мая.
Политическая Экспертиза вчера в 02:56
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Экономика

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.
Российская газета 18 мая в 11:52
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Политика

Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото

Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM вчера в 02:30
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Общество

В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Новокузнецке — 8. По информации губернатора, все 23 пациента изолированы и получают лечение.
Известия 01:06
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