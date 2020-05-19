Коронавирус
Советский спортУ тренера «Бернли» нашли коронавирус
Воан будет находиться в самоизоляции, а 25 мая сдаст новые тесты. Сегодня АПЛ сообщила о том, что по результатам проверки на коронавирус у 748 футболистов, тренеров и сотрудников во всех 20 клубах было выявлено 6 случаев заражения в трех команд.
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Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири — 2»
РИА Новости 18 мая в 10:32
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента
В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 14:14
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
В Нидерландах сообщили о передаче коронавируса от норки человеку
На звероводческой ферме в Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку.
Росбалт вчера в 20:20
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро падают на торгах
На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком, составлял 73,2056 рубля за доллар и 79,1279 за евро.
Свободная Пресса 18 мая в 04:41
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Здоровье
Как Вьетнам жёсткими методами победил коронавирус без жертв — 11 любопытных фактов от бывшего сибиряка
Вьетнаму почти удалось победить коронавирусную инфекцию без жертв — в стране 320 случаев заражения, 260 человек вылечились, 0 умерли.
НГС вчера в 02:56
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Здоровье
Молочные продукты снижают риск диабета и гипертонии
Молочные продукты значительно снижают риск диабета и гипертонии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:38
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Политика
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные до 29 мая
Пенсионерам старше 65 лет, которые продолжают официально работать, продлят электронные больничные до 29 мая.
Политическая Экспертиза вчера в 02:56
Экономика
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.
Российская газета 18 мая в 11:52
Политика
Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM вчера в 02:30
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Общество
В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Новокузнецке — 8. По информации губернатора, все 23 пациента изолированы и получают лечение.
Известия 01:06