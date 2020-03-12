Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ троих футболистов АПЛ диагностированы симптомы коронавируса

У троих футболистов неназванного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) были обнаружены симптомы коронавируса.
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