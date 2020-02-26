Общество
ВедомостиУ троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Всего на борту Diamond Princess находилось 24 россиянина. Двухнедельный карантин на лайнере был снят 19 февраля, однако самостоятельно покинуть судно могли только те пассажиры, у которых подтвердили отсутствие коронавируса.
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Восемь, в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими, и сегодня эти люди остаются под наблюдением.
— Анна Попова, российский политикRambler News Service 09:15
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