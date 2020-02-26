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Всего на борту Diamond Princess находилось 24 россиянина. Двухнедельный карантин на лайнере был снят 19 февраля, однако самостоятельно покинуть судно могли только те пассажиры, у которых подтвердили отсутствие коронавируса.

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

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