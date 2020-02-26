Общество
ВедомостиУ троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Всего на борту Diamond Princess находилось 24 россиянина. Двухнедельный карантин на лайнере был снят 19 февраля, однако самостоятельно покинуть судно могли только те пассажиры, у которых подтвердили отсутствие коронавируса.
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Восемь, в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими, и сегодня эти люди остаются под наблюдением.
— Анна Попова, российский политикRambler News Service 09:15
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Хоккей
Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона
Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
Игры
Microsoft назвал характеристики Xbox Series X
Кино
Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз
Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка
Здоровье
Выплаты по больничным листам можно увеличить
Есть еще ориентиры по больничным листам, пособиям по безработице и медицинскому обслуживанию.
Общество
В Норвегии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Отмечается, что сам он чувствует себя хорошо. Ранее первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Грузии.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской
Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Политика
Небензя: РФ ждет ответа от США о продлении СНВ-3
Россия ждет от США ответа на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) без каких-либо условий.
Гаджеты
Samsung улучшила камеру ToF перед стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra
Футбол
Виллиан не уверен, что останется в «Челси»
Хавбек сборной Бразилии Виллиан рассказал, что не может договориться с «Челси» о продлении контракта.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Футбол
Башкиров стал игроком «Заглембе»
Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
Общество
Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Происшествия
В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Наука
«30 Нобелевских премий: Открытия, изменившие медицину»
Символично, что ВИЧ был обнаружен в Париже, в Институте Пастера, где долгие годы работал Илья Мечников, получивший Нобелевскую премию за изучение иммунитета (см. с. 29).
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Футбол
Матч за бронзу Кубка ФНЛ отменили из-за того, что «КАМАЗ» покинул сборы
Матч за третье место Кубка ФНЛ, в котором должны были сыграть «КАМАЗ» и «Шинник», отменен.
Религия
Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане
В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Футбол
Тошич продолжит карьеру в Китае
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич, выступающий в настоящий момент за «Партизан», продолжит карьеру в Китае.
Общество
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
Общество
В Чите согласовали митинг за газификацию Забайкалья
Администрация Читы выдала разрешение на митинг за газификацию Забайкалья.
Политика
В Барнауле пройдет митинг за возврат прежнего пенсионного возраста
Алтайское отделение КПРФ 1 марта организует митинг с требованием вернуть россиянам прежний возраст выхода на пенсию.