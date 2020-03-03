Общество

ИзвестияИзвестияУ тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян. Количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в несколько раз и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом «Известиям» рассказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт

Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.
Известия16:01

Подробнее о событии

Мошенники нацелились на скидочные карты россиян

Lenta.ru21:04

Эксперты предупредили россиян о схемах мошенничества с бонусными картами

РБК20:54

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Известия17:59

«Известия» рассказали о мошенничестве с бонусами со скидочных карт

ТАСС19:18

Эксперты рассказали о мошенничестве с картами лояльности россиян

Газета.Ru19:08

Спасибо за бонусы: мошенники научились изощренно обманывать россиян

РЕН ТВ17:17

Мошенники украли у тысяч россиян бонусы со скидочных карт

URA.Ru19:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru 13:37
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
Экономика

Новак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ

Региональные программы газификации, во-первых, не учитываются зачастую при формировании тарифных решений на уровне субъекта РФ.
REGNUM 07:20
Наука

Почему чайки так падки на объедки: новое исследование

Новое исследование британских ученых предполагает, что сельдевые чайки (Larus argentatus) предпочитают съедобные продукты, на которые пал выбор человека.
Популярная механика 13:11
Общество

Правозащитники предложили декриминализовать проституцию в России

Правозащитные организации направили в Минюст ряд замечаний к проекту нового кодекса об административных правонарушениях.
Газета Кемерова 14:33
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Игры

Авторы Star Citizen представили систему выживания

Игромания.ру вчера в 10:56
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Биатлон

Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
РБК 18:08
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Политика

Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Lenta.ru 09:11
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости 17:19
Экономика

Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику.
Lenta.ru 07:37
Экономика

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
REGNUM 19:07
Кино

В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»

Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
ToDay News Ufa вчера в 11:10
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

МК-Спорт 11:53
Общество

Жителям Сахалина оплатят перевод личных автомобилей на газ

Плюс один +1 04:26
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 06:00
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Игры

Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix

Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Live24 06:00
Технологии

Инсайдеры рассказали про характеристики PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 может быть оценена в 499, что заметно выше 399 за самую дорогую сейчас PlayStation 4 Pro.
NewInform 20:47
Происшествия

В Усть-Куте раскрыли убийство, совершенное в 2005 году

В 2005 году мужчина, находясь в квартире своего знакомого, во время конфликта после распития спиртных напитков застрелил товарища.
Weacom.ru 21:49
Общество

1 марта в России вступает в силу ряд законов

С началом месяца в России начинают действовать новые законы.
ЛОТ вчера в 04:27
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Известия 19:43
Происшествия

В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт

В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Российская газета 09:27
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 7,1%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
ТАСС 21:03
Футбол

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»

ProstoProSport 29 февраля в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное