Общество
ИзвестияУ тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян. Количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в несколько раз и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом «Известиям» рассказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
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с чего всё началось
Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.Известия16:01
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