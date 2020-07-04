Коронавирус
RT на русскомУ участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
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Побочных явлений после тестирования вакцины от COVID-19 не выявлено
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В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35
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Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
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Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
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Специалисты отмечают, что коронавирус стал заразнее в девять раз.
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Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России в самопровозглашенных Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Приднестровской Молдавской республике (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.
Коммерсантъ 20:20
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На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
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"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
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Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
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Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
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