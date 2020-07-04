Коронавирус
RT на русскомУ участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
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У добровольцев нет побочных реакций через две недели после вакцинации от коронавируса
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