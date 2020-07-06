Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
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с чего всё началось

Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток, сообщила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
РИА Новостивчера в 20:28

Подробнее о событии

Первая группа тестирующих вакцину от коронавируса в Сеченовке может быть выписана 15 июля

ТАСС03:23

Врач рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Газета.Ru01:46

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 22:04

Врач рассказала о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новости03:14

Стало известно о состоянии добровольцев, вакцинированных от COVID-19

Вести.Ruвчера в 22:43

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

RT на русскомвчера в 22:10

У добровольцев нет побочных реакций через две недели после вакцинации от коронавируса

Коммерсантъвчера в 22:43
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Общество

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Игры

Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова

Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
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Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
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Футбол

Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ПФК ЦСКА в чемпионатах России

Российский форвард Фёдор Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.
Vprognoze.ru 02:58
Происшествия

Адвокат Ефремова предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста Михаила Ефремова, высказался об увеличении числа потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы.
Lenta.ru 03:13
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Общество

В Свердловской области нашли изумруды на 40 тысяч долларов

Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске (Свердловская область).
URA.Ru 03:01
Технологии

Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию

Американская компания Microsoft хочет избавиться от популярной функции "система" в "панели управления".
ПРАЙМ 02:55
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Политика

ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Коммерсантъ 03:23
Общество

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса

За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
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Общество

Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
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Происшествия

Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
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Армия и оружие

Странный восточный фронт: США меняют Европу на Азию

Хронические унижения, которым подвергают Европу (и НАТО) лидеры нынешней администрации США, хорошо известны.
РИА Новости 01:00
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Общество

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
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Экономика

Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей

Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Общество

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 02:31
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Общество

В Саратовской области выявили ещё 95 случаев заражения коронавирусом

Саратов, 7 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 95 пациентов.
REGNUM 03:04
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Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС вчера в 04:42
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Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
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Здоровье

Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
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Общество

Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении фейков

РИА Новости 02:42
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