Коронавирус
RT на русскомУ участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
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с чего всё началось
Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток, сообщила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.РИА Новостивчера в 20:28
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У добровольцев нет побочных реакций через две недели после вакцинации от коронавируса
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