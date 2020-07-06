Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток, сообщила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

с чего всё началось

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

Общество Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52 В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.

Игры Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 331

Общество США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате. 6

Здоровье Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства. 5

Футбол Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ПФК ЦСКА в чемпионатах России Российский форвард Фёдор Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.

Общество В Свердловской области нашли изумруды на 40 тысяч долларов Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске (Свердловская область).

Политика ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Общество Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения «В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram. 132

Происшествия Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения. 18

Общество «Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного. 383

Экономика Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий". 1

Общество Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 543

Общество Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. 58

Происшествия В Луганской области разрушили знак «Украина» В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС. 2