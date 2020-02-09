с чего всё началось

Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

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Происшествия У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

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Здоровье В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.

Общество Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.

Интернет Google обновил «Карты» в честь 15-летия сервиса Сегодня «Картам» Google исполнилось 15 лет. В честь этого компания обновила приложение для Android и iOS, добавив в него новые опции.