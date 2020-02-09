Общество
РИА НовостиУ украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
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Футбол
«ПСЖ» победил «Лион» в чемпионате Франции по футболу
"Пари Сен-Жермен" победил "Лион" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 4:2.
Наука
Придуман способ, как сделать солнечные батареи более бюджетными
Чтобы удешевить солнечные батареи, российские ученые использовали полупроводниковые соединения на кремниевой подложке.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Космос
Астрономы вновь обнаружили загадочные сигналы из глубин космоса
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Культура
Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и другие на церемонии Spirit Awards-2020
Что: 2020 Independent Spirit Awards Где: Санта Моника, Штат Калифорния Когда: 08.02.2020 Люди говорят: Этой ночью в Калифорнии состоялась церемония награждения премии Spirit Awards-2020, ориентированная на американское независимое кино.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Армия и оружие
Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень
Вооруженные силы Сирии освободили от террористов за прошедшие сутки еще 18 деревень и городов, об этом 8 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
Происшествия
Обмен фальшивых купюр на настоящие обошелся Сбербанку почти в 3 млн рублей
30 октября, после 18-дневного затишья, красноярский Сбербанк зарегистрировал очередную подозрительную операцию: в банкомат NCR 6632, расположенный в ТЦ «Планета» на улице 9 Мая, заложили 29 «дублей» и тут же сняли из него 130 тыс. руб.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Общество
Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
Мошенники, занимающиеся хищением денег со счетов россиян, начали пользоваться новой схемой, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей Банка России и кредитных организаций.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Футбол
Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»
После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
Политика
Нетаньяху: Израиль не намерен ставить под угрозу «сделку века» Трампа
Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу «сделку века».
Происшествия
В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек
В ходе столкновений и массовой драки на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 — пострадали, среди них есть полицейские.
Политика
Лавров: Россия разрешит вернуть украинского посла в Москву
МИД РФ поддержит взаимное возвращение послов России и Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля, сообщает «Российская газета».
Политика
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
Здоровье
В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей
В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Происшествия
Житель Ингушетии убил сестру из-за «опозорившего семью» видео
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Интернет
Google обновил «Карты» в честь 15-летия сервиса
Сегодня «Картам» Google исполнилось 15 лет. В честь этого компания обновила приложение для Android и iOS, добавив в него новые опции.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Футбол