Общество
РИА НовостиУ украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
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Происшествия
Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524
Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Музыка
Мадонне не дали завершить концерт в лондонском зале «Палладиум»
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Происшествия
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
Трагедия произошла около 15:30. Мальчик 2006 года рождения катался на "ватрушке" и случайно выехал с откоса на проезжую часть.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Армия и оружие
Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции
Совместное патрулирование России и Турции в Сирии выполняется в соответствии с российско-турецким Меморандумом о взаимопонимании, который был принят президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября 2019 года.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Самолет преодолел Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Пассажирский Boeing 747 компании British Airways совершил рейс из Нью-Йорка в Лондон за рекордные 4 часа 56 минут.
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине
Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение сотрудника Совета национальной безопасности Александра Виндмана.
Политика
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%
Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%.
Общество
Врачи поставили диагноз китайцам, попавшим под карантин на Южном Урале
Жители Китая, помещенные в карантин в Челябинской области, оказались не заражены коронавирусом.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Музыка
Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва
После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы»
В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки
Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
Армия и оружие
Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Общество
Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности
Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной.
Кино
Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию
Кино
Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29
Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области возросло с двух до 29 человек.