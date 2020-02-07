с чего всё началось

Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

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