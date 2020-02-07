Общество
Суть событийСреди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец
Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец. В настоящее время он госпитализирован, сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Речь идет о члене экипажа корабля.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу ополчились из-за жалобы на тяжёлую работу артиста
Лобода в подписи к публикации пожаловалась на тяжёлый труд артиста. Светлана Лобода активно ведёт свою страничку в Instagram.
Происшествия
В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области
Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Гаджеты
Samsung представила смартфон-раскладушку с гибким экраном
Корейская компания Samsung во время трансляции церемонии вручения премии «Оскар» показала новую модель смартфона с гибким экраном в формате раскладушки.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Общество
В России остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус
Под медицинским наблюдением в России остаются более 20 тысяч человек, у них подозревают коронавирус.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Политика
Шойгу рассказал о масштабе парада Победы на Красной площади
Напомним, 9 мая 2019 года парад Победы на Красной площади продлился около одного часа.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Вандалы осквернили памятник Ватутину в Киеве
Общество
ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масок
В ФАС подчеркнули, что завышение цен на маски в 68 субъектах России расценивается как «экономическое мародерство» в условиях повышенного спроса.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Пользователи Windows 7 уже поминают компанию Microsoft.
Технологии
В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои
В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Общество
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Экономика
Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Происшествия
В Омске мать и сын скончались в один день
В Омске 8 февраля в один день умерли мать и взрослый сын, проживающие вместе, передает Om1.ru.