Общество

Суть событийСуть событийСреди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец

Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец. В настоящее время он госпитализирован, сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Речь идет о члене экипажа корабля.
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Второй украинец заболел коронавирусом на круизном судне Diamond Princess

Газета.Ru08:13

Число заразившихся коронавирусом украинцев возросло до двух

News.ru07:30

Посольство РФ: У 136 человек на Diamond Princess выявлен коронавирус

Российская газета04:48

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось почти вдвое

Коммерсантъ04:04

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

Росбалт03:20

Второй украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess

Интерфакс07:20

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

РИА Новости07:12
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Первый украинец заразился китайским коронавирусом

КП - Беларусь02:40
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
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Напомним, 9 мая 2019 года парад Победы на Красной площади продлился около одного часа.
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

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РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

РИА Новости 07:59
Происшествия

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Пользователи Windows 7 уже поминают компанию Microsoft.
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Технологии

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Известия вчера в 17:58
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США начали вывод войск из Ирака

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