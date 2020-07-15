Общество
РИА НовостиУ украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как ведущая не растерялась и продолжила вести выпуск.
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Украинская телеведущая, потерявшая зуб в эфире, получила по голове будильником
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