Общество

РИА НовостиРИА НовостиУ украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как ведущая не растерялась и продолжила вести выпуск.
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