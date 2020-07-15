Общество

Газета.RuГазета.RuУ украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб. В Instagram опубликовали кадры, на которых видно, что журналистка не растерялась, подхватила зуб рукой и продолжала вести новостной выпуск.
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У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

РИА Новости08:36

У украинской телеведущей в прямом эфире неожиданно выпал зуб

Комсомольская правда09:03

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

Газета.Ru08:57

У телеведущей выпал передний зуб в прямом эфире

Lenta.ru09:33

Видео: у украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире

РЕН ТВ08:28

У ведущей украинского канала выпал передний зуб в прямом эфире

Говорит Москва07:29

У телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Вести.Ru07:02
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Происшествия

СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске

Минск, 15 июля 2020, 12:54 — REGNUM Уголовное дело по факту организации и активного участия в несогласованных протестах в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, возбудил белорусский Следственный комитет (СК).
REGNUM 05:54
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Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия 09:05
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
4
Общество

Названы отличия современных школьников от советских

Российские специалисты провели большое исследование на тему отличия российских школьников от советских.
Телеканал 360° 03:34
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Происшествия

Устроившим погром на Амурском ГПЗ недоплатили 14 млн рублей

ИА Красная Весна вчера в 10:22
45
Общество

ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
384
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
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Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

Dota2.ru вчера в 19:09
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом

Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт вчера в 09:55
1
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
98
Политика

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Газета.Ru 02:49
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Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

Изюминкой внешности нового S-Class станут выдвигающиеся дверные ручки.
SpeedMe вчера в 10:44
1
Общество

Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
6
Футбол

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года

Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
2
Фигурное катание

Хореограф рассказал, что Тутберидзе просила Щербакову покинуть группу

РЕН ТВ 09:15
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Технологии

США опубликовали отчет об испытаниях вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.
Коммерсантъ 02:40
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Армия и оружие

Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
51
Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
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Футбол

Стали известны составы «Урала» и «Арсенала» на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:27
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
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Политика

Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз бвл создан, чтобы получать выгоду от Соединенных Штатов.
Страна Советов on-line 08:04
22
Общество

Собчак вступилась за обвиненного в домогательствах Лобкова

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 03:15
4
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Происшествия

Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд в Воронеже заключил под стражу восьмерых человек, являющихся членами запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Коммерсантъ вчера в 19:54
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
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Футбол

В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
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Маричка Падалко
Украинская ведущая
Украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1.
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