Коронавирус
Газета.RuУ вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус. Заболевшим оказался сотрудник Российского футбольного союза и игрок московского любительского клуба "Мегамужики" Давид Беров, который пожаловался на плохое самочувствие после возвращения из отпуска на севере Италии.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
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Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
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Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
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В Казани пройдет Суперкубок УЕФА
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Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.