У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус. Заболевшим оказался сотрудник Российского футбольного союза и игрок московского любительского клуба "Мегамужики" Давид Беров, который пожаловался на плохое самочувствие после возвращения из отпуска на севере Италии.

У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус

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