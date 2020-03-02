Коронавирус
Газета.RuУ вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус. Заболевшим оказался сотрудник Российского футбольного союза и игрок московского любительского клуба "Мегамужики" Давид Беров, который пожаловался на плохое самочувствие после возвращения из отпуска на севере Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Комментарии
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Происшествия
Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
Путин рассказал о важности несистемной оппозиции для России
Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика
«Детский мир» сменит генерального директора
Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
Происшествия
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.
Политика
Владимир Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которая предусматривает упоминание Бога в Основном законе.
Авто
Aurus получила на автомобили более 700 предзаказов
Российский проект автомобилей класса люкс на единой модульной платформе Aurus получил более 700 предварительных заказов, 65 из них на преддоговорной стадии, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании Адиль Ширинов.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Общество
Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками
На входе в больницу или поликлинику будет размещен информационный знак с указаниями уровня соответствия медорганизации и QR-код.
Кино
«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки
Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
Армия и оружие
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Здоровье
Стало известно, как россиянам получить бесплатные лекарства
В январе 2020 года Минздрав расширил список россиян, которым полагаются бесплатные лекарства.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
Происшествия
СК проверит данные СМИ о детях, получивших ожоги глаз в школе в Москве
Следователи в Москве проверяют данные СМИ о 25 детях, получивших в школе ожоги роговицы глаз, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Политика
Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в краснодарской больнице
Кандидат в президенты Абхазии, абхазский оппозиционный лидер Аслан Бжания, госпитализированный накануне, 2 марта, в больницу в Краснодаре, вышел из комы.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Биатлон
Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом
Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
Армия и оружие
Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Политика
Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Кино
Джонни Депп может вернуться в новые «Пираты Карибского моря»
Американский актер Джонни Депп может сыграть Джека Воробья в шестом фильме франшизы "Пираты Карибского моря".