У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус. Заболевшим оказался сотрудник Российского футбольного союза и игрок московского любительского клуба "Мегамужики" Давид Беров, который пожаловался на плохое самочувствие после возвращения из отпуска на севере Италии.

У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус

Происшествия Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.

Экономика «Детский мир» сменит генерального директора Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".

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