Эпидемия коронавируса

ВедомостиВедомостиУ вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом. Заболевание у гражданина России протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное.
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с чего всё началось

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии.
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