У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии.

с чего всё началось

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом. Заболевание у гражданина России протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное.

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

Единоборства Анкалаев: не заинтересован в реванше с Куцелабой Боец UFC Магомед Анкалаев поделился впечатлениями от своей победы на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке.

Политика В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.

Здоровье Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Шоу-бизнес Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Армия и оружие Турция сбила два сирийских самолета Силы турецкого режима сбили два сирийских самолета в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке, — передает агентство SANA.

Общество Ростуризм предложил меры финподдержки отрасли из-за коронавируса Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с Общественным советом агентства предложила ввести меры финансовой поддержки игрокам отрасли в связи с потерями, понесенными на фоне распространения коронавируса.

Футбол Казань примет матч за Суперкубок УЕФА Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.

Кино Бен Стиллер появится в «Форсаже 9» Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.

Политика В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба Глава комитета по международной политике бундестага, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген призвал ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Идлибе.