Эпидемия коронавируса

КоммерсантъКоммерсантъУ вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России. Это четвертый заболевший россиянин. Под меднаблюдение отправлены люди, которые контактировали с заразившимся.
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с чего всё началось

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии.
РИА Новости06:06

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У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

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У россиянина, приехавшего из Италии, выявили коронавирус

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