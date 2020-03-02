Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии. В Россию он прилетел 23-го и проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.
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с чего всё началось

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии.
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