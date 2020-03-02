У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии.

с чего всё началось

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России. Это четвертый заболевший россиянин. Под меднаблюдение отправлены люди, которые контактировали с заразившимся.

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

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