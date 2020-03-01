Эпидемия коронавируса
ВедомостиУ вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом. Заболевание у гражданина России протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное.
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с чего всё началось
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии.РИА Новости06:06
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