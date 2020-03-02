Коронавирус

НТВНТВУ вернувшегося из Италии сотрудника РФС подтвердился коронавирус

У сотрудника Российского футбольного союза, который вернулся из отпуска в Италии, подтвердилось заражение коронавирусом. Мужчина находится в инфекционной больнице в Москве.
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с чего всё началось

У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

У гражданина России, вернувшегося в РФ из Италии, в понедельник подтверждено наличие коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим вирусом.
Интерфакс06:18

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У сотрудника РФС, вернувшегося из Италии, подтверждён коронавирус

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