У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
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"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.В источнике
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Дептранс: ДТП на проспекте Мира произошло из-за приступа астмы у виновника аварии
Агентство Москвавчера в 13:59
Массовое ДТП на проспекте Мира могло произойти из-за приступа астмы у водителя
Говорит Москвавчера в 13:44