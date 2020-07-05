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РИА НовостиРИА Новости

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.В источнике
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Названа предварительная причина аварии на проспекте Мира в Москве

Газета.Ruвчера в 15:21

Дептранс: ДТП на проспекте Мира произошло из-за приступа астмы у виновника аварии

Агентство Москвавчера в 13:59

Виновник ДТП на проспекте Мира в Москве потерял сознание перед столкновением

Интерфаксвчера в 13:38

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

РИА Новостивчера в 13:40

Движение по дублеру проспекта Мира восстановили после аварии

Москва 24вчера в 13:16

Массовое ДТП на проспекте Мира могло произойти из-за приступа астмы у водителя

Говорит Москвавчера в 13:44

В Москве водитель на иномарке протаранил сразу шесть машин

ТАССвчера в 12:19
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Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русскомвчера в 06:20
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Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского

Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM20:37

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия19:04
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Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии

Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.
Онлайн 81217:56
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Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБКвчера в 14:42
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За сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 22 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.
Интерфаксвчера в 16:28
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ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК20:19
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