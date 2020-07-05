У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.