Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУ виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента.
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Названа предварительная причина аварии на проспекте Мира в Москве

Газета.Ru15:21

Дептранс: ДТП на проспекте Мира произошло из-за приступа астмы у виновника аварии

Агентство Москва13:59

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

РИА Новости13:40

Массовое ДТП на проспекте Мира могло произойти из-за приступа астмы у водителя

Говорит Москва13:44

Движение по дублеру проспекта Мира восстановили после аварии

Москва 2413:16

Виновник ДТП на проспекте Мира в Москве потерял сознание перед столкновением

Интерфакс13:38

В Москве водитель на иномарке протаранил сразу шесть машин

ТАСС12:19
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Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».
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Lenta.ru 15:59
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
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Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

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Армия и оружие

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Ранее в воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, в результате чего сирены ПВО сработали первый раз за вечер, указали в армейской пресс-службе.
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РИА Новости 10:26
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Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Происшествия

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Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
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Транспорт

Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Воронежской области

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
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Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
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