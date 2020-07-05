Происшествия
РИА НовостиУ виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
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Дептранс: ДТП на проспекте Мира произошло из-за приступа астмы у виновника аварии
Агентство Москва13:59
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Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Общество
Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
5 июля в Амурской области выявлено 34 новых случая коронавируса, а всего 1860 случаев.
Телепорт 21:05
Общество
Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы
Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Lenta.ru 21:45
Происшествия
В Якутске будут судить организатора финансовой пирамиды
По версии следствия, 27-летний обвиняемый более года под видом осуществления инвестиционной деятельности действовал по принципу «финансовой пирамиды».
SakhaPress.ru 20:24
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Технологии
Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год
Astera вчера в 11:50
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Происшествия
На Алтае вывили 810 носителей коронавируса
«Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 11 жителей Горно-Алтайска, включая двоих детей; у пяти жителей Майминского района и женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона», — отметили в оперштабе.
REGNUM 03 июля в 01:06
Происшествия
В Хилокском районе подожгли здание сельской администрации
Полиция Забайкалья установила подозреваемых в поджоге здания, в котором располагались сельская администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал24 22:24
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56
Происшествия
73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
София Ротару показала особняк за миллион долларов
Советская и украинская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР София Ротару на своей странице в Instagram показала свой загородный особняк стоимостью $1 млн.
Известия 21:57
Хоккей
Доус может стать игроком «Ак Барса»
В минувшем сезоне в «Автомобилисте» Доус заработал 150 миллионов рублей, но в «Ак Барсе» готов пойти на существенное снижение зарплаты.
Советский спорт вчера в 03:59
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
Космос
NASA впервые повлияет на направление астероида
Исследователи отправят зонд на астероид в 2024 году, чтобы проследить его траекторию движения.
ToDay News Ufa 08:22
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Общество
Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых
Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета.
РБК 20:19
Армия и оружие
99,999% перехвата цели: Россия приняла на вооружение самую передовую и точную систему ПВО в мире - она уже защищает Крым
Avia.pro 21:18
Здоровье
Употребление клубники может быть опасно для человека
Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
МордовМедиа 13:22
Происшествия
В Якутске обнаружено несанкционированное кладбище
Несанкционированные захоронения умерших людей в районе Птицефабрики обнаружила Окружная администрация города Якутска и МУП «Ритуал», 5 июля сообщает сетевое издание «YSIA.RU».
ИА Красная Весна 06:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс 11:46