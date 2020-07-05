Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУ виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

Названа предварительная причина аварии на проспекте Мира в Москве

Газета.Ru15:21

В Москве водитель на иномарке протаранил сразу шесть машин

ТАСС12:19

Массовое ДТП на проспекте Мира могло произойти из-за приступа астмы у водителя

Говорит Москва13:44

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

РИА Новости13:40

Движение по дублеру проспекта Мира восстановили после аварии

Москва 2413:16

Виновник ДТП на проспекте Мира в Москве потерял сознание перед столкновением

Интерфакс13:38

Дептранс: ДТП на проспекте Мира произошло из-за приступа астмы у виновника аварии

Агентство Москва13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
1,3K
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
742
Общество

Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

5 июля в Амурской области выявлено 34 новых случая коронавируса, а всего 1860 случаев.
Телепорт 21:05
108
Общество

Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы

Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Lenta.ru 21:45
2
Происшествия

В Якутске будут судить организатора финансовой пирамиды

По версии следствия, 27-летний обвиняемый более года под видом осуществления инвестиционной деятельности действовал по принципу «финансовой пирамиды».
SakhaPress.ru 20:24
Общество

Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
9
Технологии

Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

Astera вчера в 11:50
12
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
181
Общество

50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства

В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
11
Происшествия

На Алтае вывили 810 носителей коронавируса

«Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 11 жителей Горно-Алтайска, включая двоих детей; у пяти жителей Майминского района и женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона», — отметили в оперштабе.
REGNUM 03 июля в 01:06
64
Происшествия

В Хилокском районе подожгли здание сельской администрации

Полиция Забайкалья установила подозреваемых в поджоге здания, в котором располагались сельская администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал24 22:24
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56
3,4K
Происшествия

73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
567
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
149
Шоу-бизнес

София Ротару показала особняк за миллион долларов

Советская и украинская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР София Ротару на своей странице в Instagram показала свой загородный особняк стоимостью $1 млн.
Известия 21:57
Хоккей

Доус может стать игроком «Ак Барса»

В минувшем сезоне в «Автомобилисте» Доус заработал 150 миллионов рублей, но в «Ак Барсе» готов пойти на существенное снижение зарплаты.
Советский спорт вчера в 03:59
Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
11
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 09:13
9
Космос

NASA впервые повлияет на направление астероида

Исследователи отправят зонд на астероид в 2024 году, чтобы проследить его траекторию движения.
ToDay News Ufa 08:22
3
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
8
Общество

Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00
Космос

Новый российский ионный двигатель может создать проблемы для США

Evo-rus.com 09:14
132
Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
41
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета.
РБК 20:19
4
Армия и оружие

99,999% перехвата цели: Россия приняла на вооружение самую передовую и точную систему ПВО в мире - она уже защищает Крым

Avia.pro 21:18
Здоровье

Употребление клубники может быть опасно для человека

Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
МордовМедиа 13:22
51
Происшествия

В Якутске обнаружено несанкционированное кладбище

Несанкционированные захоронения умерших людей в районе Птицефабрики обнаружила Окружная администрация города Якутска и МУП «Ритуал», 5 июля сообщает сетевое издание «YSIA.RU».
ИА Красная Весна 06:00
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
2
Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс 11:46
Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД

РИА Новости 17:49
24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное