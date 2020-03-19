Происшествия В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.

Общество Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.

Общество Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Госдума может ввести уголовную ответственность за нарушение карантина Партия «Единая Россия» готовит очередные поправки к Уголовному кодексу РФ об ответственности за нарушение отведенного карантина на фоне опасного вируса, рассказал первый зам руководителя фракции Андрей Исаев.

Общество Поляки захотели присоединить Калининградскую область Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Путешествия Таиланд стал недоступен для туристов Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие, в том числе, наличие у туристов справки, о том, что они не больны коронавирусом.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.