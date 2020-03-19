Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыУ властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ

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Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
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