Общество
АБНУ военных и бюджетников вырастут зарплаты с 1 октября
С 1 октября в России начнут действовать нормативные акты, которые определяют прибавку к зарплатам силовиков и сотрудников федеральных ведомств на 4,3%. Прибавку получат военнослужащие, работники МВД, ФСИН, ФТС и федеральной противопожарной службы.
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Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
ТАСС30 сентября в 17:10
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РИА Новости 05:33
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Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
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В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Политика
«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа
Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие
Anadolu (Турция): Россия четыре года демонстрирует присутствие в Сирии (Anadolu Ajansı)
Военное вмешательство России стало одним из важнейших переломных моментов с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, изменившим ее ход в пользу режима Асада.
ИноСМИ 01 октября в 02:10
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Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Футбол
Уткин: «Черчесов не будет работать со сборной России в следующем отборочном цикле»
Думаю, что это верный признак того, что Станислав Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле, потому что он совершенно не предполагает вводить в неё какие-то изменения, вносить какие-то правки или вводить людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту усилить.
Sport.ru 06:44
Наука
Физики разобрались с распределение импульса фотона при ионизации
Немецкие ученые выяснили, как делится импульс фотона между ионом и электроном при ионизации.
N+1 07:03
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Дума ТВ 01 октября в 10:39
Общество
Имущество «Дальпитерстроя» арестовали за долги
Судебные приставы арестовали имущество одной из крупнейших строительных компаний Петербурга и Ленобласти "Дальпитерстрой".
Piter.tv 04:39
Футбол
Мамаев рассказал о жизни в колонии
Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Российская газета 30 сентября в 10:58
Общество
Грудинин провалил попытку лишить бывшую жену инвалидности
Московский городской суд признал законным отказ Савеловского суда столицы рассматривать иск директора «Совхоза имени Ленина», бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина, просившего признать незаконной выдачу справки его экс-супруге Ирине о наличии инвалидности.
Lenta.ru 06:27
Игры
Кастовия не заменит Россию в Call of Duty: Modern Warfare
Что касается вымышленной Кастовии, то это не просто переименованная Россия — оба государства будут представлены в кампании, и у каждого будет своя роль.
Игромания.ру 01 октября в 13:50
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Авто
Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили по статьям о терроризме
Владельцу украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.
Известия 06:48
Шоу-бизнес
Директор заявил о возвращении Заворотнюк на сцену
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал сенсационное заявление. Актриса может вернуться к концертной деятельности.
ТВ Центр 01:40
Политика
ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.
RT на русском 06:45
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Кино
Джордж Мартин поблагодарил якутян за народный «Оскар»
Телеканал 360° 05:31
Политика
Трамп назвал одобрение ВТО новых пошлин для ЕС своей победой
Разрешение ВТО ввести американские пошлины для Европейского союза — победа, какой не добивался ни один из предшественников Дональда Трампа, сообщил журналистам глава Соединённых Штатов.
REGNUM вчера в 17:55
Космос
Астрономы открыли крайне редкие планетные туманности
Сразу четыре ранее неизвестные планетные туманности обнаружили астрономы из Чили и Аргентины.
Российская газета 07:12
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12