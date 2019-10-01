Политика
АБНУ военных и бюджетников вырастут зарплаты с 1 октября
С 1 октября в России начнут действовать нормативные акты, которые определяют прибавку к зарплатам силовиков и сотрудников федеральных ведомств на 4,3%. Прибавку получат военнослужащие, работники МВД, ФСИН, ФТС и федеральной противопожарной службы.
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С 1 октября повысили зарплату. Как получить прибавку и не остаться без работы
Life.ru01 октября в 00:45
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