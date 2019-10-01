С 1 октября в России начнут действовать нормативные акты, которые определяют прибавку к зарплатам силовиков и сотрудников федеральных ведомств на 4,3%. Прибавку получат военнослужащие, работники МВД, ФСИН, ФТС и федеральной противопожарной службы.

У военных и бюджетников вырастут зарплаты с 1 октября

Единоборства Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Политика Меркель отказала России в снятии санкций за формулу Штайнмайера Подписывая «формулу Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский хочет выбить кредиты и другие экономические преференции у Запада.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Трамп назвал одобрение ВТО новых пошлин для ЕС своей победой Разрешение ВТО ввести американские пошлины для Европейского союза — победа, какой не добивался ни один из предшественников Дональда Трампа, сообщил журналистам глава Соединённых Штатов.

Политика Путин поручил поднять долю оклада медиков без снижения компенсаций При увеличении доли оклада медицинских работников нельзя снижать доплаты, заявил 2 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Космос «Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Спорт Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.

Гаджеты Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus Новинка будет представлена через два дня и как завили в компании, Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus и экраном частотой 90 Гц.

Политика Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Политика Британия из-за Марса смягчила санкции против России Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Здоровье Названы не рекомендованные для употребления детьми продукты Эксперты в области медицины и здоровья назвали продукты, которые не рекомендуется употреблять детям.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.