С 1 октября указом Президента России повысятся оклады тех, кто занимает должности федеральной государственной гражданской службы. Увеличение зарплаты коснется и сотрудников федеральных госорганов, чьи должности не относятся к гражданской службе.

Кому повысят зарплату с 1 октября

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