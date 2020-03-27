Коронавирус
Snob.ruУ вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился
Что еще известно:27 марта таблоид Bild сообщил о госпитализации Линдеманна с коронавирусом в Берлине. В начале марта музыкант дал несколько концертов в России. В Москве на одном из них он выступил в пузыре.
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с чего всё началось
«Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.Аргументы и Фактывчера в 16:48
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Из России попытались вывести 11 тонн антисептика
Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
Общество
Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Политика
Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Общество
В России умер еще один человек с коронавирусом
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек.
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Наука
Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Армия и оружие
Франция выводит войска из Ирака из-за эпидемии коронавируса
Франция выводит свои войска из Ирака в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
Происшествия
В Екатеринбурге более 90 человек эвакуировали из-за пожара на вокзале
Более 90 человек эвакуированы с железнодорожного вокзала в Екатеринбурге из-за пожара, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал игры с сыном на карантине
Недавно популярный зарубежный исполнитель Энрике Иглесиас разместил на своей странице в Instagram забавный видеоролик, в котором продемонстрировал свои игры с маленьким сыном.
Политика
Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев
Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Культура
Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу
Политика
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.