Коронавирус

Snob.ruSnob.ruУ вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

Что еще известно:27 марта таблоид Bild сообщил о госпитализации Линдеманна с коронавирусом в Берлине. В начале марта музыкант дал несколько концертов в России. В Москве на одном из них он выступил в пузыре.
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«Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

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В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
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Более 90 человек эвакуированы с железнодорожного вокзала в Екатеринбурге из-за пожара, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.
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По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
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Немецкий музыкант
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт. Принимал участие в записи некоторых песен групп Apocalyptica, Puhdys и Emigrate. Автор сборников стихов «Messer», «In stillen Nächten», снялся в 8 фильмах. Имеет образование пиротехника.
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Немецкая группа
Немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.
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