с чего всё началось

Что еще известно:27 марта таблоид Bild сообщил о госпитализации Линдеманна с коронавирусом в Берлине. В начале марта музыкант дал несколько концертов в России. В Москве на одном из них он выступил в пузыре.

У вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

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Шоу-бизнес Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.

Общество Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Общество В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Здоровье Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса Чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком.

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Шоу-бизнес Энрике Иглесиас показал игры с сыном на карантине Недавно популярный зарубежный исполнитель Энрике Иглесиас разместил на своей странице в Instagram забавный видеоролик, в котором продемонстрировал свои игры с маленьким сыном.

Политика Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.