Общество
НовостиВолгограда.руУ волгоградцев осталось несколько часов для выбора своего времени
Опрос о часовом поясе стартовал шесть дней назад. Пока точных данных, какое время – местное или московское предпочитают волгоградцы, нет. Уверенно можно говорить лишь о том, что картина будет объективной.
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Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com 08:27
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Экономика
ВЭБ продаст долги «Евроцемента» на 7,2 млрд руб
Госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам к двум дочерним компаниям "Евроцемента" — "Мордовцементу" и "Невьянскому цементнику" — на 7,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
РБК 13:26
Политика
Албания разрешила россиянам безвизовый въезд в страну
Россияне могут не оформлять визы для туристических поездок в Албанию до 30 ноября 2020 года, сообщает МИД РФ.
Московский Комсомолец 12:12
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews 04:34
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Общество
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Политика
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Футбол
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года
Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
REGNUM 11:53
Авто
На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки
На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
F1news.ru 06:00
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Evo-rus.com 09:08
Энергетика
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
Третий раз за неделю оптовая цена на автомобильный бензин марки "Премиум-95" (Аи-95) обновляет рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Российская газета 09:58
Политика
NYT назвала «посредника» между талибами и российской разведкой
27 июня NYT заявила, что Москва тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» (радикальное движение, запрещено в РФ) за убийство солдат США.
Профиль 02:25
Гаджеты
Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
Сообщается, что TSMC, главный конкурент Samsung в сфере производства процессоров, инвестировала $20 миллиардов в разработку 3-нм чипов, которые, как ожидается, начнут производиться в 2022 году.
3DNews 10:55
Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
Piter.tv 01:20