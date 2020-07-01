Опрос о часовом поясе стартовал шесть дней назад. Пока точных данных, какое время – местное или московское предпочитают волгоградцы, нет. Уверенно можно говорить лишь о том, что картина будет объективной.

У волгоградцев осталось несколько часов для выбора своего времени

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции. 198

Экономика ВЭБ продаст долги «Евроцемента» на 7,2 млрд руб Госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам к двум дочерним компаниям "Евроцемента" — "Мордовцементу" и "Невьянскому цементнику" — на 7,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Политика Албания разрешила россиянам безвизовый въезд в страну Россияне могут не оформлять визы для туристических поездок в Албанию до 30 ноября 2020 года, сообщает МИД РФ. 1

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. 342

Шоу-бизнес Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно. 6

Общество Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Шоу-бизнес Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус. 6

Политика Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. 84

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 423

Футбол Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.

Авто На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства. 2

Энергетика Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд Третий раз за неделю оптовая цена на автомобильный бензин марки "Премиум-95" (Аи-95) обновляет рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). 881