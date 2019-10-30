Футбол
Вести.RuУ восьми футболистов ЦСКА украли бутсы
Восемь футболистов московского ЦСКА недосчитались своих бутс после того, как на подмосковной базе в Ватутинках один из элементов их экипировки был украден. Инцидент произошел еще две недели назад.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.Чемпионатвчера в 16:01
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