Футбол

Вести.RuВести.RuУ восьми футболистов ЦСКА украли бутсы

ЦСКА — Уфа
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в 12:00
Кубок России, 1/8 Финала
Стадион «ВЭБ Арена»
Восемь футболистов московского ЦСКА недосчитались своих бутс после того, как на подмосковной базе в Ватутинках один из элементов их экипировки был украден. Инцидент произошел еще две недели назад.
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с чего всё началось

На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.
Чемпионатвчера в 16:01

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На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

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На базе ЦСКА у восьми игроков были украдены бутсы

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СМИ: У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы

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Газета.Ruвчера в 17:30

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