Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.

с чего всё началось

Восемь футболистов московского ЦСКА недосчитались своих бутс после того, как на подмосковной базе в Ватутинках один из элементов их экипировки был украден. Инцидент произошел еще две недели назад.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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