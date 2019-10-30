Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемУ восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба

ЦСКА — Уфа
сегодня
в 12:00
Кубок России, 1/8 Финала
Стадион «ВЭБ Арена»
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.
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с чего всё началось

На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.
Чемпионатвчера в 16:01

Подробнее о событии

На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

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На базе ЦСКА у восьми игроков были украдены бутсы

Sport24.ruвчера в 16:34

СМИ: У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы

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У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба

Спорт день за днемвчера в 16:48

На базе ЦСКА была совершена кража

Газета.Ruвчера в 17:30

«Чемпионат»: У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе

Бомбардир.рувчера в 16:37

У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы

Вести.Ruвчера в 17:05
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Газета.Ru вчера в 06:33
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Uber показала дрон для доставки еды

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Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
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Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
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Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле

Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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